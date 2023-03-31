14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde bir yandan milletvekili adaylarının belirlenmesi için çalışma yürüten AK Parti, bir taraftan da "seçim beyannamesi" hazırlıklarını sürdürüyor.

Nihai şekli 3 Nisan'daki MKYK'da verilecek

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un başkanlığında uzun süredir üzerinde çalışılan seçim beyannamesinde sona gelindi. Beyanname, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında 3 Nisan'da yapılması planlanan MKYK toplantısında ele alınacak ve nihai şeklini alacak.

"Doğru adımlarla yola devam"

22 Temmuz 2007 seçimine "Durmak Yok Yola Devam" sloganıyla giren AK Parti, "doğruluk" ana temasının öne çıkacağı 2023 seçim beyannamesinde "Doğru adımlarla yola devam" sloganını kullanacak.

Milletin hayatına dokunan icraatlara yer verilecek

AK Parti iktidarlarının 20 yıllık hizmetleri ve milletin hayatına dokunan icraatlarına yer verilecek beyannamede, "Türkiye için hemen şimdi" sloganıyla sanayiden yüksek teknolojiye, eğitimden dış politikaya, savunma sanayinden enerjiye, tarımdan sosyal ve kültürel yaşama, sağlıktan gençlik ve spora kadar birçok alanda kazanılan başarılar sıralanacak.

Deprem yaralarının sarılmasına dönük adımlar beyannamede yer alacak

Cumhuriyet'in ilanının 100'üncü yılının kutlanacağı 2023 yılı vurgusundan yola çıkılarak 23 başlıkta hazırlanan beyannamede, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin neden olduğu yaraların sarılmasına dönük adımlara yer verilecek ve "geleceğe birlikte yürüyeceğiz" vurgusu öne çıkarılacak.

Depremden etkilenen şehirlerin yeniden imarı ve kentsel dönüşümlerle dirençli şehirlerin oluşturulması, seçim beyannamesinde önemli yer tutacak.

Kalkınma yatırımları öne çıkacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "şahlanış dönemi" olarak adlandırdığı yeni dönemdeki kalkınma yatırımları, demokratik ve sosyal adımlar "Türkiye Yüzyılı" çatısı altında seçim beyannamesinde öne çıkarılacak unsurlar olacak.

Ekonomi, çevre, aile, adalet ve özgürlüklere ilişkin başlıkların detaylı şekilde işleneceği beyannamede gençler ve kadınlar için de ayrı bir başlık bulunacak.