Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma 11:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Togg pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teslim edilecek
[Fotograf: AA]
Bakan Varank, pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullanacağı Togg'un teslim edileceğini açıkladı. Varank, "Onun ardından Aliyev’den randevu aldık. İkinci aracı ona teslim etmeyi planlıyoruz" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB KOBİGEL Programı’nın sonuç töreninde konuştu.
Varank, "Togg'da ilk siparişi veren Sayın Cumhurbaşkanımıza pazartesi günü aracını teslim edeceğiz" dedi.
Varank, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den de randevu aldıklarını ifade ederek ikinci teslimatın kendisine yapılacağını söyledi.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan TOGG
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