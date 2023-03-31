Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma 10:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu ve Haavisto, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmenin, Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesinin ardından gelmesi dikkati çekti.
Etiketler: Finlandiya Mevlüt Çavuşoğlu
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