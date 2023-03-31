AK Parti'de, 6 bin 25 aday için yapılan temayül yoklaması sonrası gerçekleştirilen komisyon görüşmelerinde sona yaklaşıldı.

Mülakatlar için oluşturulan 14 komisyonda, temayül yoklaması doğrultusunda adaylar değerlendirmeye tabi tutuluyor.

Milletvekili aday listelerine son şekli Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki üst komisyon verecek.

Üst komisyon, çalışmalarına, 2 Nisan'da başlayacak. Listeler 9 Nisan'da Yüksek Seçim Kurulu'na sunulacak.

11 Nisan'da da milletvekili aday tanıtım toplantısı düzenlenecek.