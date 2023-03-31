Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma 12:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
AK Parti'de seçim mesaisi sürüyor
AK Parti'de milletvekili aday listesi üzerinde çalışmalar devam ediyor. Mülakatlar için kurulan komisyonlar, aday adaylarını değerlendirmeye tabi tutuyor. Görüşmeler yarın sona erecek.
AK Parti'de, 6 bin 25 aday için yapılan temayül yoklaması sonrası gerçekleştirilen komisyon görüşmelerinde sona yaklaşıldı.
Mülakatlar için oluşturulan 14 komisyonda, temayül yoklaması doğrultusunda adaylar değerlendirmeye tabi tutuluyor.
Milletvekili aday listelerine son şekli Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki üst komisyon verecek.
Üst komisyon, çalışmalarına, 2 Nisan'da başlayacak. Listeler 9 Nisan'da Yüksek Seçim Kurulu'na sunulacak.
11 Nisan'da da milletvekili aday tanıtım toplantısı düzenlenecek.
Etiketler: AK Parti Seçim 2023
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