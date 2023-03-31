Eski Çırpıcı Yolu Sokak'taki Merter İş Merkezi'nde bulunan İyi Parti İl Başkanlığının D-100 kara yoluna bakan bölümüne isabet eden kurşun, kafeteryanın cam bölmesinden girerek koltuğa saplandı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri binanın çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem alırken, olay yeri inceleme ekipleri bölgede inceleme başlattı.

İstanbul Valiliğinden açıklama

İstanbul Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, bugün saat 11.00 sıralarında İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı görevlilerince, partinin Zeytinburnu'ndaki İl Başkanlığı binasına mermi isabeti olduğunun ihbar edildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Yapılan ihbar üzerine, ivedilikle İl Emniyet Müdürlüğü uzman ekipleri olay yerine sevk edilerek, inceleme çalışmaları başlatılmıştır. Elde edilen ilk tespitlere göre, İl Başkanlığı binası ile yanındaki iş merkezi binasına mermi isabeti olduğu tespit edilmiştir. Konuyla ilgili tahkikat başlatılmıştır" ifadesine yer verildi.