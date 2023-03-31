Malatya'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, depremin insanlarda bıraktığı psikolojik izleri unutturmak için çalışmalar yapılıyor.

Bu kapsamda ekipler, evlerinin depremde hasar görmesi nedeniyle bir anaokulunda ailesiyle kalan engelli Baturalp Tokay'a 21'inci doğum gününde sürpriz yapmaya karar verdi. Ekipler, pasta ve hediyelerle anaokuluna geldi.

Pastadaki mumları üfleyerek söndüren Tokay, ekiplere teşekkür ederek anaokulunda kaldığı depremzede çocuklarla doğum gününü kutladı.Tokay ve çocuklara hediyeler verildi.

Afetzedelere psikososyal destek

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen şöyle konuştu:

"Baturalp'in ailesiyle kaldığı anaokulunda diğer depremzede çocuklara da hediyeler alarak bu anlamlı günü kutlamak istedik. Baturalp umarım memnun kalmıştır. Ekiplerimiz 53 gündür sahada çadırları, konteyner kentleri geziyorlar. Psikososyal açıdan desteğe ihtiyacı olan her vatandaşımıza dokunmaya çalışıyoruz. Baturalp'e bundan sonraki hayatında başarılar, mutluluklar diliyorum."

Baturalp Tokay ise doğum günü sürprizinden dolayı yetkililere teşekkür etti.

Anne Handan Tokay, sıkıntılı günlerde bu sürprizin kendilerine moral olduğunu söyledi. Baba Selahattin Tokay da "Allah devletimizden razı olsun, böyle bir günde bizleri yalnız bırakmadı" dedi.