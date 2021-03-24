Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere gittiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşme

"Farklı düşündüğümüz konuları da açtık. Gerek S-400 gerek ABD'nin PKK/PYD'ye verdiği destek gerekse FETÖ'nün ABD'deki mevcudiyetinin ilişkilerimizi olumsuz etkilediğini biliyoruz.

ABD Dışişleri Bakanı'yla Türkiye ya da ABD'de daha geniş kapsamlı bir toplantı gerçekleşmesi konusunda mutabık kaldık. Türkiye'nin S-400'ü aldığını ve bu işin bittiğini bir kere daha söyledik. Müttefiklerimizden bu ürünleri alamadığımızı belirttik."

#SONDAKİKA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Türkiye'nin S-400'ü satın aldığını ve bu işin bittiğini de bir kere daha söyledik. ABD Dışişleri Bakanı’yla Türkiye ya da ABD’de daha geniş kapsamlı bir toplantı gerçekleşmesi konusunda mutabık kaldık. https://t.co/JPsAW39k2C pic.twitter.com/CG3ZsPUogL — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 24, 2021

Afganistan Konferansı

"Afganistan Konferansı'nı nisan ayı içerisinde gerçekleştirmek istiyoruz. Doha'ya alternatif platform istemiyoruz, destekleyici bir toplantı gerçekleştirmek istiyoruz"

Türkiye AB ilişkileri

"Gümrük birliği güncellenmeli, vize serbestisi hayata geçmeli."

"Doğu Akdeniz'de hakça paylaşım önemli. Kıbrıs'ta kalıcı çözüm için çaba sarf ediyoruz."