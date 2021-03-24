Haber Giriş: 24 Mart 2021 Çarşamba 14:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erdoğan yeniden AK Parti Genel Başkanlığına seçildi
[Fotoğraf: AA]
Recep Tayyip Erdoğan, 7. Olağan Büyük Kongre'de 1428 geçerli oyun tamamını alarak AK Parti Genel Başkanlığına yeniden seçildi.
Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen kongrede Genel Başkanlığa tek aday olarak gösterilen Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile geldiği salonda, oyunu 1 No'lu sandıkta kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, oyunu kullandıktan sonra salondaki partilileri selamladı.
Erdoğan, 1428 geçerli oyun tamamını alarak AK Parti Genel Başkanlığına yeniden seçildi.
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