Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un bir telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, iki ülke Bakan Yardımcıları arasındaki temas ve görüşmelerin önümüzdeki dönemde de devam etmesinin belirtildi.

Bakanlar düzeyindeki görüşmelerin ise ileri bir tarihte gerçekleştirileceği ifade edildi.