Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Çavuşoğlu-Lavrov görüşmesi ertelendi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasında yapılması planlanan görüşme ileri bir tarihe ertelendi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un bir telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmede, iki ülke Bakan Yardımcıları arasındaki temas ve görüşmelerin önümüzdeki dönemde de devam etmesinin belirtildi.
Bakanlar düzeyindeki görüşmelerin ise ileri bir tarihte gerçekleştirileceği ifade edildi.
Son Haberler
- 13:48
- 13:43
- 13:37
- 13:22
- 13:18
Sıradaki Haber
Can Dündar hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz