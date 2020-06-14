Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, Can Dündar ve eşi üzerine kayıtlı lüks villanın bir bölümünün orman, bir bölümünün ise hazine arazisi içinde olduğu tespit edildi.

Dündar hakkında Orman Kanunu'na muhalefet suçundan yakalama kararı çıkarıldı.

Soruşturma sürerken villanın orman arazisinde kalan bölümlerinin çoğunun yıkım işlemi tamamlandı.

Hazine arazisindeki havuz ise, içine moloz ve toprak dökülerek kapatıldı.

Havuz etrafındaki beton platform, iki kat betonarme bina ve çardak, pergola gibi kaçak bölümler de büyük ölçüde yıkıldı.

Yıkım anları, havadan görüntülendi.

Öte yandan tahliye için 15 gün süre verilen villada, 11 Haziran'da Bodrum Belediyesi ile Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü ekiplerince inceleme yapıldığı öğrenildi.