Haber Giriş: 26 Nisan 2021 Pazartesi 11:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çavuşoğlu 5+BM toplantısına katılacak
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ev sahipliğinde düzenlenecek Kıbrıs meselesine ilişkin gayriresmi 5+BM toplantısında Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığında bir heyetle temsil edilecek.
Kıbrıs meselesine ilişkin gayriresmi 5+BM toplantısı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve GKRY lideri Nikos Anastasiadis’in yanısıra garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve Birleşik Krallık’ın katılımıyla 27-29 Nisan arasında Cenevre’de gerçekleştirilecek.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıda Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığında bir heyetle temsil edilecek.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı KKTC Mevlüt Çavuşoğlu
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