Takvimler 6 Ekim 2014'ü gösteriyordu.

Terör örgütü DEAŞ, Suriye'nin kuzeyindeki Kobani olarak da bilinen Ayn-el Arap'a saldırdı.

HDP sokağa çağırdı

HDP'li yöneticiler, DEAŞ'ın bu saldırısını bahane ederek, terör yandaşlarına sokağa çıkma çağrısında bulundu.

Doğu ve Güneydoğu'da sokaklar karıştı. Diyarbakır'da başlayan olaylar kısa sürede birçok il ve ilçeye sıçradı.

Büyük provokasyonla terör destekçileri sokakları savaş alanına çevirdi.

300 milyon liranın üzerinde zarar oluştu

Kamu binalarına saldıran teröristler, iş yerlerini ve bankaları yağmaladılar. Ateşe verilen birçok araç da kullanılamaz hale geldi. Gözü dönen terör yandaşlarının yakıp yıktığı şehirlerde 300 milyon liranın üzerinde zarar oluştu.

[Grafik: TRT Haber / M. Furkan Terzi]

Yaklaşık bir hafta süren olaylar güvenlik güçlerince bastırıldı.

Terör yandaşları sivillere saldırdı

HDP'nin fitilini ateşlediği olaylarda siviller de hedef alındı. 37 sivil olaylarda hayatını kaybetti, 2 polis de şehit düştü.

Sanıklar için 38'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis isteniyor

6-8 Ekim Olayları ile ilgili soruşturmada yargı süreci devam ediyor.

Davada, aralarında HDP'nin eski Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 108 sanık "azmettirici" olarak yargılanacak.

Sanıklar için 38'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.