Bakan Akar, sosyal medya hesabından yaptığı grafikli paylaşımında ABD Başkanı Joe Biden'in 'soykırım' açıklamasına tepki gösterdi.

Akar'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"​ABD Başkanı'nın 1915 olaylarına ilişkin soykırım ifadesini kullanması, tarihi gerçekleri inkar ve çarpıtmaktan başka bir anlam taşımamaktadır.



Tarihin böyle siyasi açıklamalarla yeniden yazılamayacağı bilinmelidir. ​Tarihten düşmanlık çıkarmak, yeni karşıtlıklar yaratmak kabul edilemez.

Türk-Ermeni toplumları arasında bir dönemde yaşananları 'soykırım' olarak nitelemek gaflettir, cehalettir, geleceğin tahribidir."