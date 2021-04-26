Haber Giriş: 26 Nisan 2021 Pazartesi 10:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Bakan Akar'dan Biden'ın ifadesine tepki: Gaflettir, cehalettir ve geleceğin tahribidir
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: ABD Başkanı'nın 1915 olaylarına ilişkin soykırım ifadesini kullanması, tarihi gerçekleri inkar ve çarpıtmaktan başka bir anlam taşımamaktadır.
Bakan Akar, sosyal medya hesabından yaptığı grafikli paylaşımında ABD Başkanı Joe Biden'in 'soykırım' açıklamasına tepki gösterdi.
Akar'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
"ABD Başkanı'nın 1915 olaylarına ilişkin soykırım ifadesini kullanması, tarihi gerçekleri inkar ve çarpıtmaktan başka bir anlam taşımamaktadır.
Tarihin böyle siyasi açıklamalarla yeniden yazılamayacağı bilinmelidir. Tarihten düşmanlık çıkarmak, yeni karşıtlıklar yaratmak kabul edilemez.
Türk-Ermeni toplumları arasında bir dönemde yaşananları 'soykırım' olarak nitelemek gaflettir, cehalettir, geleceğin tahribidir."
Millî Savunma Bakanı Hulusi AKAR:https://t.co/7fngd1ctH4 pic.twitter.com/ufVlDHBgcV— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 26, 2021
Etiketler: Hulusi Akar Türkiye- ABD İlişkileri Ermenistan Joe Biden
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