Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ermeni terör örgütlerince şehit edilen Türk diplomatlar anısına İstanbul’da düzenlenen "Şehit Diplomatlar Sergisi"nde konuştu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun Ermeni terör örgütlerince şehit edilen diplomatların anısına düzenlenen serginin açılışında konuşuyor. https://t.co/l5okKU6EJc — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 26, 2021

Altun, "Türkiye'yi kendilerince istedikleri yola çekmek için terörden yaptırıma kadar türlü tehditlere başvuranlar, başarıya ulaşamadı, ulaşamayacak Allah'ın izniyle. Terör örgütü PKK’nın emri ve siyasi uzantılarının çağrısı sonucunda, özellikle sivil insanlara yönelik kanlı katliamlara sahne olan 6-8 Ekim olayları da yine böylesine bir girişimdir." dedi.

"Katiller için hesap vakti"

6-8 Ekim Olaylarının faillerinin bugün hakim karşısına çıktığını hatırlatan Altun, "Katiller için hesap vakti. Bizim adalete inancımız tam." diye konuştu.

Altun, şöyle devam etti:

"Türkiye’yi bölmek, parçalamak ve dahası içeriden hançerlemek isteyen tüm odaklara karşı devletimiz ve milletimiz her daim ayaktadır. Terör örgütleriyle küresel güç odaklarıyla ve darbeci zihniyetlerle mücadeleden bir an olsun geri durmayacağız."

"İlişkilerimizde ciddi zarar oluşturacağı ortada"

Biden'ın "sözde soykırım" ifadesine de değinen Altun, "Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımlayan açıklamasını talihsiz, hadsiz ve hükümsüz olarak addediyoruz ve reddediyoruz. İlişkilerimizde ciddi zarar oluşturacağı ortada." dedi.