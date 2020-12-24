Haber Giriş: 24 Aralık 2020 Perşembe 15:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çavuşoğlu, 29 Aralık'ta Lavrov ile görüşecek
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 29 Aralık'ta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya gelecek.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile 29 Aralık'ta Soçi'de görüşecek.
Görüşmede, ikili ve bölgesel meseleler ele alınacak.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Rusya
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