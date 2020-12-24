MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da partisinin İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

"Ciddiyetsiz ve itibarsız bir teklif"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in masa teklifine, "Bizim açımızdan ciddiyetsiz ve itibarsız bir teklif" diye yanıt verdi.

Bahçeli Akşener'e "Eve dön çağrımız hala geçerlidir" çağrısı da yaptı.

"Kararı tanımıyoruz, milli vicdanda hükümsüzdür"

Bahçeli, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Selahattin Demirtaş kararıyla ilgili 'Kararı tanımıyoruz, takmıyoruz, milli vicdanda hükümsüzdür. HDP açılmamak üzere kapatılsın dedik, bu kararımızın arkasındayız. Hazine yardımlarının terör örgütüne gitmesini istemiyoruz. Milli iradeye ve Türk mahkemelerine hakareti reddediyoruz, hiç kimse bize masal anlatmasın.Biz TBMM'de terörist görmek istemiyoruz. HDP sözcülerinin TBMM'de ortaya koyduğu görüşler, tavırlar dikkate alındığı vakit dağda temizlenen terör, Meclis'te de temizlenmelidir. Ne ABD'nin yaptırımları ne Avrupa Birliğinin yaptırım tehditleri ne FETÖ'nün ayak oyunları ne PKK'nın kanlı emelleri ne Yunan tahrikleri ne Fransız tacizleri ne Ermeni kumpasları ne de zalim senaryoları bize sökmeyecek, işlemeyecektir" dedi.

'Cumhur İttifakı Türkiye'dir, milli mücadeledir'

Cumhur İttifakı'nın Türkiye ve milli mücadele olduğunu aktararak, "Türkiye'de demokratik hukuk devletinin gelişip yerleşeceğine, insan hakları standartlarının yükseleceğine samimiyetle inanıyoruz. Böyle bir yükselişi ancak MHP ile AK Parti'nin yapacağını düşünüyoruz. Cumhur İttifakı 2023'te tekrar iktidar olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Seçimler zamanında yapılacak, kimse boş hayale kapılmasın"

Bahçeli, erken seçim iddialarıyla ilgili de şunları söyledi:

"Seçimler zamanında yapılacak, kimse boş hayale kapılmasın. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır."