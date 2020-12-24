TBMM ve Anıtkabir Tabloları Sergisi açıldı
Meclis Başkanı Mustafa Şentop, 'Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Anıtkabir Tabloları Sergisi'ni açtı. Şentop, "Ay-yıldızlı bayrağımız şan ve şerefle dalgalanıyorsa işte bu tablolardaki feragat ve fedakarlık sahneleri sayesindedir" dedi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM’nin açılışının 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında ve Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin yıl dönümü münasebetiyle "Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Anıtkabir Tabloları Sergisi"nin açılışını yaptı.
TBMM Başkanı Şentop, sergide Milli Mücadele'nin her safhasına tanıklık edildiğini söyledi.
'Tablolar, tarihimizdeki fedakarlık sahnelerini gösteriyor'
Şentop konuşmasında şunları aktardı:
"Bu tablolar, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda "kana kan, dişe diş" yaşadığımız ölüm kalım mücadelesinin sanatkarlarımız eliyle dile gelmiş halidir. Eğer bugün vatanımızın her karışında ay-yıldızlı al bayrağımız şan ve şerefle dalgalanıyorsa işte bu tablolardaki feragat ve fedakarlık sahneleri sayesindedir."
Meclis'in açıldığı gün, Sakarya Meydan Muharebesi, Büyük Taaruz ve niceleri...
Her tablo Milli Mücadele'nin asırlık serüvenini anlatıyor.
Sergide, Türkiye Büyük Millet Meclisi koleksiyonuna ait 14, Anıtkabir Müzesi koleksiyonuna ait 18 eser yer alıyor.