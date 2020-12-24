TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM’nin açılışının 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında ve Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin yıl dönümü münasebetiyle "Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Anıtkabir Tabloları Sergisi"nin açılışını yaptı.

[Fotoğraf: AA]

TBMM Başkanı Şentop, sergide Milli Mücadele'nin her safhasına tanıklık edildiğini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

'Tablolar, tarihimizdeki fedakarlık sahnelerini gösteriyor'

Şentop konuşmasında şunları aktardı:

"Bu tablolar, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda "kana kan, dişe diş" yaşadığımız ölüm kalım mücadelesinin sanatkarlarımız eliyle dile gelmiş halidir. Eğer bugün vatanımızın her karışında ay-yıldızlı al bayrağımız şan ve şerefle dalgalanıyorsa işte bu tablolardaki feragat ve fedakarlık sahneleri sayesindedir."

[Fotoğraf: AA]

Meclis'in açıldığı gün, Sakarya Meydan Muharebesi, Büyük Taaruz ve niceleri...

Her tablo Milli Mücadele'nin asırlık serüvenini anlatıyor.

[Fotoğraf: AA]

Sergide, Türkiye Büyük Millet Meclisi koleksiyonuna ait 14, Anıtkabir Müzesi koleksiyonuna ait 18 eser yer alıyor.