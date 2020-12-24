Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 24 Aralık Libya Milli Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Çavuşoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Milli Gününde kardeş Libya halkını gönülden kutluyorum. Birlik, beraberlik ve istikrarın temini için Libyalı kardeşlerimize her zaman destek olacağız."