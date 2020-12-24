Haber Giriş: 24 Aralık 2020 Perşembe 13:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Çavuşoğlu: Libyalı kardeşlerimize her zaman destek olacağız
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya'nın Milli Günü için yaptığı paylaşımla, Libya halkına desteğin her zaman sürdürüleceğini aktardı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 24 Aralık Libya Milli Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Çavuşoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Milli Gününde kardeş Libya halkını gönülden kutluyorum. Birlik, beraberlik ve istikrarın temini için Libyalı kardeşlerimize her zaman destek olacağız."
#Libya Milli Gününde kardeş Libya halkını gönülden kutluyorum. Birlik, beraberlik ve istikrarın temini için Libyalı kardeşlerimize her zaman destek olacağız. ???????????????? pic.twitter.com/EZ7WJoJDYZ— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) December 24, 2020
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Libya
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