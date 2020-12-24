Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yerli ve milli kaynaklarla, güncel teknoloji kullanılarak geliştirilen eSIM için düzenlenen tanıtım toplantısının açılışında konuştu.

Türkiye'nin geleceğin en güçlü ekonomilerinden biri olma yolunda ilerlediğini belirten Karaismailoğlu, ulaştırma ve haberleşme alanında da çağın gerektirdiği gelişmiş altyapının adım adım hayata geçirildiğini ifade etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, eSIM'in özelliklerini anlattı. Artık bayilere gitmeden operatör değişikliği yapılabileceğini söyledi.

Yüzde yüz yerli ve milli

Türkiye eSIM geliştiren ülkeler arasında ilk sıralarda yerini aldı.

eSIM kullanımı için cep telefonu operatörlerinden kod veya barkod talep edilecek.

Telefon ile barkod okutularak ya da kod girilerek işlemler tamamlanacak. Operatör değiştirenlerin de bayilere gitmesine gerek kalmayacak.

eSİM uygulamasıyla operatörlere ait hassas veriler Türkiye'nin kontrolünde olacak.

[Fotoğraf: AA]

Bakan Karaismailoğlu ilk görüşmeyi yaptı

Türkiye'nin sim kartsız ilk cep telefonu görüşmesini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu gerçekleştirdi.

Bakan Karaismailoğlu ilk görüşmeleri, Çamlıca Kulesindeki görevlilerle, Ankara-Niğde Otoyolu'ndaki çalışanlarla ve uluslararası sularda seyahat eden bir geminin kaptanıyla yaptı.