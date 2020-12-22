Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, eSIM tanıtım programı öncesinde konuştu. Bakan Karaismailoğlu, eSIM teknolojisinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile iş birliği halinde geliştirildiğini söyledi.

Türkiye'nin eSIM teknolojisini tamamen yerli ve milli imkanlarla üreten ilk ülkelerden biri olduğunu anlatan Karaismailoğlu, "Bu teknoloji yerli ve milli olarak sıfırdan, yerli firmalar tarafından, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile iş birliği halinde geliştirildi. Türk mühendislerince geliştirilen ve fiziksel SIM kartın yerine kullanılacak eSIM hizmetini 2021 yılında hayata geçiyoruz. eSIM mimarisi hem M2M/IoT cihazlara hem de vatandaşlarımızın günlük hayatta kullandığı cihazlara önemli kolaylıklar sağlayacak" dedi.

Yakın zamanda eSIM'in uygulama örnekleri birçok alanda ve sektörde görülmeye başlanacak. Yeni uygulama eSIM ile kartların bakım, erişim, lojistik ve stoklama gibi süreç maliyetleri de ortadan kalkacak.