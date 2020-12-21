Haber Giriş: 21 Aralık 2020 Pazartesi 17:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Satürn ve Jüpiter 800 yıl sonra ilk kez birbirine bu kadar yaklaşacak
[Fotoğraf: Getty]
Güneş sisteminin iki büyük gezegeni Satürn ve Jüpiter bu gece birbirine en yakın konuma geliyor. İki gezegenin parlak bir yıldız gibi görüleceği gök olayı en son 800 yıl önce yaşandı.
Güneş sisteminin en büyük gezegenleri Satürn ve Jüpiter, 800 yıl sonra ilk kez bu geceden itibaren birbirine en yakın mesafede konumlanacak.
"Büyük değişimlerin habercisi"
Gökbilimcilere göre, güneş çevresindeki turlarını farklı zamanlarda tamamlayan gezegenlerin çok yakın konuma gelmesi nadir görülen bir gök olayı.
Tarih boyunca gezegenlerin benzer hizalanmaları çeşitli uygarlıklarca "büyük değişimlerin habercisi" olarak yorumlandı.
Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, büyük Jüpiter-Satürn kavuşumunun 23 Aralık'a kadar çıplak gözle izlenebileceğini açıkladı.
Jüpiter ve Satürn'ün sıradışı yakınlaşması en son 16 Temmuz 1623 tarihinde yaşandı. Ancak o tarihte iki gezegenin bu kadar yakınlaşması dünyadan izlenememişti.
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