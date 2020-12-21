Güneş sisteminin en büyük gezegenleri Satürn ve Jüpiter, 800 yıl sonra ilk kez bu geceden itibaren birbirine en yakın mesafede konumlanacak.

"Büyük değişimlerin habercisi"

Gökbilimcilere göre, güneş çevresindeki turlarını farklı zamanlarda tamamlayan gezegenlerin çok yakın konuma gelmesi nadir görülen bir gök olayı.

Tarih boyunca gezegenlerin benzer hizalanmaları çeşitli uygarlıklarca "büyük değişimlerin habercisi" olarak yorumlandı.

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, büyük Jüpiter-Satürn kavuşumunun 23 Aralık'a kadar çıplak gözle izlenebileceğini açıkladı.

Jüpiter ve Satürn'ün sıradışı yakınlaşması en son 16 Temmuz 1623 tarihinde yaşandı. Ancak o tarihte iki gezegenin bu kadar yakınlaşması dünyadan izlenememişti.