Milli Siber Güvenlik Zirvesi, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının destekleriyle yapılacak.

Panellerde kamu, özel sektör ve akademi dünyası bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın da katılacağı açılış Pazartesi günü Beştepe'de yapılacak.

100'e yakın firmanın katılacağı zirvede, sanal fuar da yapılacak. Türk yazılımcılar tarafından geliştirilen 3 boyutlu fuarda, katılımcılar şirketlere ait stantlarda gezebilecek.

Fuarda siber güvenlik alanındaki yerli ve milli yazılımlar da olacak. Siber güvenlik ürünleri ve hizmetleri, fuarda katılımcıların beğenisine sunulacak.

Zirve kapsamında farklı platformlarda gerçekleştirilecek 60’ın üzerinde etkinlikte kamu ve özel sektör temsilcileri de ağırlanacak, siber güvenlik üzerine söyleşiler gerçekleştirilecek.

25 Aralık'a kadar sürecek Siber Güvenlik Zirvesinin etkinliklerine siberguvenlikhaftasi.com adresinden ulaşılabilecek.