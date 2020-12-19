Akıllı telefon, tablet, kitap ya da oyun konsolları... Her biri sosyal medya aracılığıyla yapılan çekilişlerde tüketicilere sunulan hediyelerden. Firmaların reklam yapmak için maddi değeri yüksek ürünlerle düzenlediği bu çekilişlere ilgi oldukça yoğun. Yılbaşının da yaklaşmasıyla çekilişlerde artış yaşandı.

Çekilişlerle birlikte tüketicilerden de farklı şikayetler duyulmaya başlandı. Sahte hesaplar kullanılarak tüketicilerin bilgilerine ve hesap numaralarına ulaşılabiliyor. Uzmanlar, tüketicileri bu tür çekilişlere katılırken güvenli bir hesap olup olmadığını kontrol etmeleri konusunda uyarıyor.

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Birtakım güvenilir tanınmış firmaların markaları siteleri, sayfaları kullanarak tüketicilere cazip olabilecek şekilde birtakım reklamlar yapıyorlar. Mal gelmiyor ya da çok geç geliyor ya da farklı bir mal geliyor. Tüketici firmayı aradığında oyalanıyor tüketici ya da firmaya hiç ulaşamıyor."