Defne üretiminde önemli bir yere sahip olan Andırın'da, temmuz ayında başlayan hasat devam ediyor.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü tarafından köylülerin üretimine açılan sahalar genellikle sarp kayalıklardan oluşuyor. Bu nedenle defneyapraklarının hem kesimi hem de aşağıya indirilmesi çok zahmetli.

Defne, kozmetikten gıdaya kadar birçok sektörde kullanılıyor. Ekonomik değerinin de fazla olması nedeniyle 'define' olarak da adlandırılıyor. Defneyi toplayan köylüler, defneleri sırtlarında 4 kilometreye kadar taşıyor. Bazı köylüler ise uygun olan sahalarda defneleri halatla aşağıya gönderiyor.

[Fotoğraf: DHA]

Andırın'da defne üretimi artırılacak

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, Andırın'da toplanan defnenin köylüler için de ciddi bir gelir kapısı olduğunu söyledi.

"Andırın'da bu yıl 400-500 ton civarında defne üretimi gerçekleştirildi. Defne vatandaşımıza da büyük katkı sağladı, defne toplayanların günlük 500 liraya kadar yevmiyeleri oluyor. Bunun haricinde piyasaya da satılıyor. Bizim hedefimiz, 1-2 sene içerisinde buradaki üretimi 2 katına çıkarmak. Andırın köylülerine katkı sağlamak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bölgede yeni yollar yaparak vatandaşlarımızın topladıkları defneleri daha kolay taşımalarına da ayrıca katkı sağlayacağız."

Andırın'da hedef defneyi ihraç etmek

Defnenin kurutması yapılırsa ihraç edilebileceğini de söyleyen Mustafa Koç, şu bilgileri verdi:

"Defne sektöründe de Türkiye, dünyada lider ülkelerden bir tanesi. Andırın'da defne üretim miktarını artırmak için bu sene 50 hektarlık alanda rehabilitasyon çalışması yaptık. Defne üretimini artırmayı hedefliyoruz. Orman Genel Müdürlüğümüz ORKÖY kapsamında kredi tahsis edip defne kurutma fabrikası için destek verebiliyor. Andırın bölgesinde de hedefimiz, kurutma fabrikasını kurup hem vatandaşımızı bilinçlendirmek hem de defnenin işlenmesini sağlamak. Böylelikle Andırın'a daha fazla gelir sağlanmasını hedefliyoruz."

[Fotoğraf: DHA]

Bir kişi günde ortalama 400-500 kilo defne kesiyor

Sarımsak Dağı'nda defne toplayan köylülerden Zeki Mirik ise, defnenin çok iyi para kazandırdığını söyledi.

"Bu dağda yaklaşık 15 kişi defneyaprağı kesiyoruz. Bu işi 10 yıldır yapıyoruz. Bir kişi günde ortalama 400-500 kilo defne kesiyor. Defne hem iç pazarda hem de dış pazarda çok önemli ve Andırın'ın birçok bölgesinde de var. Topladığımız defneleri tüccarlara satıyoruz."