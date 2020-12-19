Haber Giriş: 19 Aralık 2020 Cumartesi 12:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çin ihracat treni yolculuğunu tamamladı
İstanbul'dan yola çıkan ihracat treni Çin'e kesintisiz yolculuğunu tamamladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, konuyla ilgili "Demir yolu taşımacılığındaki zaferimizdir" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'dan yola çıkan ihracat treninin Çin'in Xi'an şehrine kesintisiz yolculuğunu tamamladığını açıkladı.
Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin lojistik gücünü geçtiği her kentten dünyaya duyuran Çin İhracat Treni, demir yolu taşımacılığındaki zaferimizdir" sözlerine yer verdi.
Çin İhracat Trenimiz, Çerkezköy'den Xi’an şehrine kesintisiz yolculuğunu tamamladı!— Adil Karaismailoğlu (@akaraismailoglu) December 19, 2020
Türkiye'nin lojistik gücünü geçtiği her kentten dünyaya duyuran Çin İhracat Treni, demiryolu taşımacılığındaki zaferimizdir!#ÇinTreniNerede Çin, Xi’an https://t.co/B0MTfdZNhE pic.twitter.com/QLyUXgRb2M
Etiketler: TCDD Ulaşım Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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