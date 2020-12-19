Haber Giriş: 19 Aralık 2020 Cumartesi 09:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Reeskont işlemlerinde uygulanacak faiz oranları belirlendi
[Fotoğraf: AA]
Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 15,75 olarak belirlendi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca (TCMB) vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranının yıllık yüzde 15,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranının ise yıllık 16,75 olarak tespit edildiği bildirildi.
Belirlenen oranlar bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.
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