Haber Giriş: 19 Aralık 2020 Cumartesi 09:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Teknik servislerin bazı işlemleri uzaktan yapılabilecek
[Fotoğraf: Getty]
Doğal afet, salgın gibi durumlarda teknik servislerin değerlendirme ve denetim işlemleri uzaktan yapılabilecek.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teknik Servislere Dair Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Teknik servislerin değerlendirme ve denetim işlemleri yerinde yapılacak. Ancak doğal afet, salgın, karantina uygulaması, güvenlik tedbirleri gibi olağanüstü durumlarda bilişim teknolojileri kullanılarak uzaktan mümkün olacak.
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