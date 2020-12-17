Twitter, gelecek haftadan başlayarak COVID-19 aşıları hakkında zararlı, yanlış yönlendiren bilgileri kaldırmaya öncelik verecek.

Daha sonraki haftalarda da bu konuda potansiyel yanlış yönlendiren paylaşımların etiketleneceği açıklayan Twitter, aşıların nüfusu kontrol etmeye ve nüfusa zarar vermeye yönelik olduğunu belirten, etkisi konusunda çürütülmüş iddialarda bulunan, COVID-19’un gerçek olmadığını veya ciddi etkisi olmadığını ileri süren ve bu yüzden aşının gereksiz olduğunu savunan iddiaların kaldırılacağı söyledi.

Açıklamada, 2021’in başından itibaren bu paylaşımların "asılsız söylenti", "tartışmalı iddia", "eksik veya kapsam dışı bilgi" gibi ifadelerle etiketlenebileceği de vurgulandı.