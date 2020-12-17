Haber Giriş: 17 Aralık 2020 Perşembe 11:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Twitter COVID-19 aşılarıyla ilgili yanlış içerikleri kaldıracak
Twitter, gelecek haftadan itibaren yeni tip koronavirüs aşılarına yönelik "zararlı, hatalı ve yanlış yönlendiren" bilgileri kaldıracağını duyurdu.
Twitter, gelecek haftadan başlayarak COVID-19 aşıları hakkında zararlı, yanlış yönlendiren bilgileri kaldırmaya öncelik verecek.
Daha sonraki haftalarda da bu konuda potansiyel yanlış yönlendiren paylaşımların etiketleneceği açıklayan Twitter, aşıların nüfusu kontrol etmeye ve nüfusa zarar vermeye yönelik olduğunu belirten, etkisi konusunda çürütülmüş iddialarda bulunan, COVID-19’un gerçek olmadığını veya ciddi etkisi olmadığını ileri süren ve bu yüzden aşının gereksiz olduğunu savunan iddiaların kaldırılacağı söyledi.
Açıklamada, 2021’in başından itibaren bu paylaşımların "asılsız söylenti", "tartışmalı iddia", "eksik veya kapsam dışı bilgi" gibi ifadelerle etiketlenebileceği de vurgulandı.
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