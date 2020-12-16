Çin'in Ay'a yolladığı "Chang'e-5" uzay aracının taş ve toprak örneklerini taşıyan modülü, İç Moğolistan eyaletinde belirlenen noktaya indi.

İniş ve kalkış aksamları, uydu ve örnek modülünden oluşan uzay aracı, 24 Kasım'da Vınçang Uzay Merkezi'nden fırlatılmıştı.

Chang'e-5, ABD'nin 1970'lerdeki Apollo ve Sovyetler Birliği'nin Luna görevlerinden bu yana, 40 yılı aşkın zaman sonra Ay'dan Dünya'ya örnek getiren ilk uzay aracı oldu.

2019'da Chang'e-4 robotik aracını Ay'ın karanlık yüzüne indiren Çin, bunu başarabilen ilk ülke olmuştu.

[Fotoğraf: Reuters]