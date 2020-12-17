Haber Giriş: 17 Aralık 2020 Perşembe 17:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Google'ın Fitbit'i satın almasına AB'den onay
[Fotoğraf: Reuters]
Avrupa Birliği, Google'ın sağlık verilerini ölçen cihaz üreticisi Fitbit'i satın almasına onay verdi.
Google'ın 2,1 milyar dolarlık Fitbit'i satın alma teklifine yönelik rekabet incelemesi tamamlandı.
İnceleme sonucu söz konusu satın almanın rekabete olumsuz etkisinin olmayacağı yönünde karara varıldı.
AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Google, giyilebilir sağlık ekipmanlarından topladığı kullanıcı verilerini reklam ve benzeri alanlarda kullanmamayı ve bu sektördeki diğer firmaların Android işletim sistemine erişimlerine engel olmamayı taahhüt etti.
Etiketler: Google
Son Haberler
- 18:20
- 18:10
- 18:08
- 18:00
- 18:19
Sıradaki Haber
Dünyada bu yıl sadece 500 milyon kişi tatil yaptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz