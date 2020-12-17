Haber Giriş: 17 Aralık 2020 Perşembe 17:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sisi'den Macron'a "geçmiş olsun" mesajı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, koronavirüse yakalanan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron için geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Sisi, sosytal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Salgın krizi süresince ülkesine güçlü bir şekilde liderlik eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.
Virüsle mücadelesinde Mısır'ın Fransa'ya destek verdiğini kaydeden Sisi, uluslararası toplumun bu salgına karşı el ele vermesi gerektiğini belirtti.
Sisi, paylaşımında "Allah dünyadaki tüm halkları korusun" dedi.
Etiketler: Mısır Emmanuel Macron Koronavirüs Fransa
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