Yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze'de toplam vaka sayısı 31 bin 161'e yükseldi. Hastalardan 215'inin durumu ağır.

COVID-19 teşhisi konulan 12 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle virüs kaynaklı can kaybı 232'ye çıktı.

21 bin 820 kişi ise sağlığına kavuştu.

İsrail'in 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde aktif vaka sayısının daha da artması durumunda hastaneler yetersiz kalacak.

Dünya Sağlık Örgütü, vakalardaki artış nedeniyle Gazze'deki sağlık sisteminin çökebileceği uyarısında bulunmuştu.