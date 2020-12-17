Polis, zanlıyı kelepçelediği sırada "Biz polisiz, yeşil ekip biziz, bu bir uyuşturucu operasyonu" diye bağırdı.

[Fotoğraf: DHA]

"Dikkat çekmemek için"

Polisin baskına ilişkin açıklamasında, "Lima'da uyuşturucu satıcısı olan bir ailenin evine gerçekleşen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Polisler, dikkat çekmemek için baskın sırasında Noel Baba ve Elf gibi giyinmiştir." denildi.

[Fotoğraf: DHA]