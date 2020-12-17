Haber Giriş: 17 Aralık 2020 Perşembe 16:33Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Uyuşturucu satıcısını 'Noel Baba' kostümüyle yakaladı
[Fotoğraf: DHA]
Peru’da narkotik polisi, uyuşturucu satıcısının evine "Noel Baba" ve "Elf" kostümü giyerek operasyon düzenledi.
Polis, zanlıyı kelepçelediği sırada "Biz polisiz, yeşil ekip biziz, bu bir uyuşturucu operasyonu" diye bağırdı.
[Fotoğraf: DHA]
"Dikkat çekmemek için"
Polisin baskına ilişkin açıklamasında, "Lima'da uyuşturucu satıcısı olan bir ailenin evine gerçekleşen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Polisler, dikkat çekmemek için baskın sırasında Noel Baba ve Elf gibi giyinmiştir." denildi.
[Fotoğraf: DHA]
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