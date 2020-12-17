AB Türkiye Delegasyonu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Mart 2016 tarihli AB-Türkiye Bildirisi kapsamında AB’nin Türkiye’deki sığınmacılar için ödemesi öngörülen 780 milyon euro sözleşmeye bağlandı.

780 milyon euro, sığınmacıların sağlık, sosyal yardım, mesleki eğitim, istihdam ve altyapının geliştirilmesini öngören projelere harcanacak.

Böylece AB'nin Türkiye'deki sığınmacılara yönelik 6 milyar euroluk taahhüdünün sözleşmeye bağlanma süreci tamamlandı.

AB Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, konuya ilişkin düzenlendiği çevrimiçi toplantıda yaptığı konuşmada, AB’nin Türkiye’deki sığınmacılar için ödemesi öngörülen 780 milyon euro için sözleşme yapıldığını söyledi.

Toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı Makamı FRIT Ofisi Baş Koordinatörü Halil Afşarata, Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Sabahattin Aydın ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Dr. Adnan Ertem de katıldı.

Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Türkiye’deki Sığınmacılar için Mali Yardım Programı (FRIT) kapsamında imzalanan sözleşmeler çerçevesinde ödenecek 780 milyon euroluk bütçenin, mültecilerin temel ihtiyaçları, sağlık hizmetleri, koruma, altyapı, eğitim, istihdam ve iş geliştirme konularına harcanacağını belirtti.

Program kapsamında gerçekleştirilen projelerin hem sığınmacılar hem de ev sahibi halk açısından oldukça faydalı olduğunu vurgulayan Meyer Landrut, "Türkiye’deki Sığınmacılar için Mali Yardım Programı (FRIT) projelerini Türk ortaklarımızla son derece sıkı bir işbirliği içerisinde yürütüyoruz." dedi.

Meyer-Landrut, sözleşmenin farklı ortakları ile gerek sığınmacıları gerek ev sahibi halkı desteklemek için çok geniş faaliyetler sürdürdüklerini belirterek, "Bu projeler sadece sığınmacılara değil, bütün topluma fayda sağlıyor." diye konuştu.