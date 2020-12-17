Yıllık olağan basın toplantısında konuşan Putin, ileriki bir zaman diliminde aşı olacağını belirtti.

Putin, Rus aşısı Sputnik V'nin güvenli ve etkili olduğunu söyledi, tüm vatandaşları vakit kaybetmeden aşı olmaya çağırdı.

Rusya Devlet Başkanı, aşının şu an sadece risk grubundaki 18-60 yaş arası kişilere yapıldığını hatırlattı.