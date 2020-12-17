Haber Giriş: 17 Aralık 2020 Perşembe 14:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Putin, COVID-19 aşısı yaptırmadı
[Fotoğraf: Reuters]
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin henüz aşı yaptırmadığını, şartlar uygun olduğunda Rus aşısı Sputnik V'yi yaptıracağını söyledi.
Yıllık olağan basın toplantısında konuşan Putin, ileriki bir zaman diliminde aşı olacağını belirtti.
Putin, Rus aşısı Sputnik V'nin güvenli ve etkili olduğunu söyledi, tüm vatandaşları vakit kaybetmeden aşı olmaya çağırdı.
Rusya Devlet Başkanı, aşının şu an sadece risk grubundaki 18-60 yaş arası kişilere yapıldığını hatırlattı.
Etiketler: Vladimir Putin Rusya
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