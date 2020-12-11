Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, ülkedeki aşı üretici firma temsilcileriyle yaptığı toplantıda, COVID-19'a karşı Sputnik V (GamKovidVak) aşı adayı ile başlayan toplu aşılamaya ve Vektör Araştırma Merkezince geliştirilen EpiVakKorona aşı adayına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Toplu aşılamanın Rusya'nın bölgelerinde hafta sonu başlayacağına dikkat çeken Mişustin, "Takvime göre hareket ediyoruz. İlk aşı partileri bölgelere gönderildi ve yavaş yavaş aşının planlı üretimine geçiyoruz" dedi.

Sonuçları Ocak'ta açıklanacak

Mişustin, EpiVakKorona adlı potansiyel aşının, tescil sonrası 3’üncü faz klinik deneylerinin başladığını belirterek, "Bu aşamanın sonuçları ocak ayında açıklanacak ve aşı daha geniş çapta kullanılmaya başlayacak" diye konuştu.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi Başkanı Anna Popova da EpiVakKorona’nın 3’üncü faz klinik deneyleri kapsamında ülkenin 5 bölgesindeki 8 hastanesinde 3 binden fazla kişinin aşılandığını ifade etti.