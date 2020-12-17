Moldova'da çiftçiler ayakta...

Göstericiler, başkent Kişinev'de parlamento binası önünde eylem için toplandı. Tarım sektöründe KDV oranını artırmayı öngören yasa tasarısını protesto etti.

Eylemciler, yaz mevsiminin kurak geçmesi nedeniyle hükümetten destek talep etti.

Hükümetin istifasını isteyen çiftçiler, traktörleriyle meclis bahçesine girmeye çalıştı.

Polis ve göstericiler arasında arbede çıktı. Güvenlik güçleri, göz yaşartıcı gazla eyleme müdahale etti. Bazı protestocular gözaltına alındı.

Çıkan olaylarda 4 polisin yaralandığı açıklandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

