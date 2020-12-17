Malezya, 24 Kasım'da, Pfizer ile BioNTech'in ürettiği koronavirüs aşısından satın aldı.

Malezyalı Bakan Hayri, aşının etkinliğine ve ülkede kullanımına ilişkin şunları söyledi:

"Şimdiye kadar yapılan klinik deneylerinde söz konusu aşının yüzde 95 etkili olduğu gözlemlendi. Fakat aşının onaylanması için Ulusal Farmakoloji Birimi ve Sağlık Bakanlığının teftişinden geçmesi gerekecektir."

Malezya'nın aşı anlaşmaları

Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin, geçen ay, Malezya'nın, 6,4 milyon vatandaşını aşılamaya yetecek kadar doz satın almak için Pfizer ile anlaşmıştı.

Bunun yanı sıra Malezya, 18 Kasım'da Çin ile vardığı anlaşma sonucu, Çin'in geliştireceği COVID-19 aşısının öncelikli alıcıları listesine eklenmişti.

Şimdiye kadar toplam 87 bin 913 kişinin virüse yakalandığı ülkede 429 kişi hayatını kaybetti.