Küresel ısınmanın etkisini her geçen yıl hissettirdiği 2020 yılında, temiz enerjiye önem verilmesi gerektiğini hemen herkes anladı. Hükümetler ve şirketler de temiz enerji plan ve yatırımlarına yönelmiş durumda.

Bir çabadan bahsetmek mümkün olsa da rakamlar yenilenebilir enerji için katedilmesi gereken halen çok yol olduğunu gösteriyor. Zira dünya elektrik yatırımlarının çoğu petrol ve doğal gaz gibi fosil yakıtlara gidiyor, daha temiz enerjiler geri planda.

Energy Policy Tracker verilerine göre, bu yıl G20 ülkelerinin politikalarıyla oluşturduğu tüm enerji yatırımlarının yüzde 53'ü mevcut fosil yakıtları desteklemeyi hedefliyor.

[Grafik: TRT Haber / Şeyma Özkaynak]

Bu, yıl boyunca tahsis edilen 257 milyar doları aşıyor ve yüzde 36 ile temiz enerjiye ayrılan 175 milyar doları gölgede bırakıyor. Diğer enerjiler 60 milyar dolar ile yatırımların yüzde 12'sini kapsıyor.

Burada hemen bir parantez açalım: G20 ülkelerini Türkiye, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, ABD, Kanada, Avustralya, Meksika, Arjantin, Brezilya, Çin, Japonya, Güney Kore, Rusya, Hindistan, Endonezya, Suudi Arabistan ve Güney Afrika oluşturuyor.

Yatırımlar fosil yakıtlar ve kirliliğe sebep olan enerji projelerine gitse de ülkeler ve şirketlerin bu yılki söylemleriyle temiz enerji geleceği fikrini hiç olmadığı kadar dillendirip hatta ileri götürdüğünü teslim etmek gerekiyor.

Birçok bilim insanı ve iklim üzerine çalışmalar yapan kişi ya da kuruluş, temiz enerjiyi hedefleyen 175 milyar dolarlık yatırım taahhüdünü kesinlikle doğru yönde atılmış bir adım olarak değerlendiriyor.

Tabii fosil yakıtlardan bir an önce uzaklaşılması şartıyla...