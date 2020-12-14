Küresel ısınma tüm dünyayı tehdit ediyor, ülkeler yeni tedbirler alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı da azalan yağışlar ve içme suyu kıtlığına karşı yeni yol haritası belirledi. Kuraklıkla mücadele için bir eylem planı hazırlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığının kuraklığa karşı en önemli çalışması yeraltı barajları olacak. 2023'e kadar 150 barajın yapımı hedefleniyor.

2021 su ve sulama yatırımlarında hamle yılı olacak

Tedbirler bununla sınırlı kalmayacak, eylem planının ikinci ayağı ise tasarruf olacak.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, suya mücevher gözüyle bakılması gerektiğini söyledi. Pakdemirli, eylem planıyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Önümüzdeki yılı 2021 su ve sulama yatırımlarında hamle yılı olarak ilan ettik. Bu kapsamda yeraltı barajları başta olmak üzere, suyu tasarruflu ve verimli kullanma konusuna daha çok odaklanacağız. Her şey bireyle başlıyor. 83 milyonun tasarruf etmesi gerekiyor. Suya artık bir mücevher ve altın gözüyle bakmamız lazım. Bugün su kısıtı yaşayan ülkeler arasındayız, yarın su kuraklığı yaşayan ülkeler arasına girebiliriz."

Damla sulama yaygınlaştırılacak

Tasarruf sadece evlerde iş yerlerinde değil, tarım ve hayvancılıkta da yapılacak, damla sulama yaygınlaştırılacak. Böylece yüzde 40 tasarruf sağlanacak.

Bu şekilde kurak bölgelerin tarıma kazandırılması da mümkün olacak. Tasarrufta yerel yönetimlere de önemli görevler düşüyor.

Pakdemirli, "Belediyelerin şebekelerindeki eski borular nedeniyle su size ulaşmadan kayboluyor. Belediyelerden basılan suyun yüzde 37’si boşa gidiyor, toprağa veriliyor. Büyük yatırımlar yerine bizim yapacağımız küçük rötuşlarla belediyelerin sorunu çözülebiliyor" dedi.