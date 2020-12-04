Küresel ısınma ve değişen iklim koşullarıyla beraber barajlarda su seviyesi yarı yarıya azaldı.

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, yeterli yağış olmaması nedeniyle yüzde 24,50 ile son 10 yılın en düşük seviyesinde.

Baraj sularının çekilmesiyle köyün minaresi göründü

İzmir'de, geçen yılın aralık ayında yüzde 65 civarında doluluk oranına sahip Tahtalı Barajı'nda, bu sene doluluk oranı yüzde 35 olarak kayıtlara geçti.

Barajdaki su oranın düşmesiyle sular altında kalan Eski Buruncuk köyünün de kalıntıları gün yüzüne çıktı.

[Fotoğraf: AA]

Ege'de yağış azlığı su seviyesini etkiliyor

Ege Bölgesi'nde 2019-2020 sezonu, en az yağışın düştüğü ikinci dönem oldu. Bölgenin, 2006-2007 sezonundan sonra en az yağış aldığı sezon metrekareye 498 kilogram yağışın düştüğü 2016-2017 dönemi olmuştu.

Ege'deki yağış azlığı, barajları, tarımsal sulamayı ve yer altı su seviyesini olumsuz etkiledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara tasarruf çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Kasım'da düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada kuraklık tehlikesine dikkat çekmişti.

Erdoğan, bu yıl yağışların neredeyse yarı yarıya azaldığını söyleyerek, "Son 18 yılda inşa edip hizmete açtığımız 585 baraj sayesinde şu ana kadar kuraklığın etkilerinin günlük hayata yansımasının önüne geçtik" demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yağışların mevsim normallerine dönmesi halinde yine bir sıkıntı yaşanmayacağını söyledi. Vatandaşlardan su kullanımında tasarrufa önem vermeleri çağrısı yaptı.

İhtiyacımız kadar su kullanmalıyız

Su tasarrufu kaçınılmaz hale geldi. Peki, tasarruf için ne yapmalıyız?

- Musluk ve sifonların bakımını düzenli yapmalı, arızalı olanları onarmalıyız.

- Rezervuarların boyutunu küçültmeli, kademeli rezervuarlar tercih etmeliyiz.

- Bahçemizi sulamak için sabah ve akşamüstü gibi buharlaşmanın az olduğu saatleri tercih etmeliyiz.

- Çamaşır ve bulaşık makinemizi tam doldurup çalıştırmalıyız.

- Kişisel temizliğimiz sırasında suyu ihtiyacımız olduğu anlarda kullanmalıyız.

Bugün koruyacağımız her damla, yarın ihtiyaç duyacağımız suyun bir parçası olacak.