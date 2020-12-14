Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekonomiyle ilgili önemli veriler açıkladı.

Sanayi üretiminde çift haneli artış geldi. Üretim ekim ayında yıllık yüzde 8 tahminin üstüne çıkarak yüzde 10,2 arttı.

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, ekim ayında yıllık yüzde 30,9 arttı.

Yıllık sanayi sektörü ciro endeksi ise yüzde 38,5 arttı. Perakende ciroda da yıllık yüzde 24,3 artış görüldü.

Asgari ücret görüşmelerinde ikinci toplantı

Milyonlarca çalışanın gözü kulağı bu hafta asgari ücret görüşmelerinde. Asgari ücret tespit komisyonunun ikinci toplantısı yarın gerçekleştirilecek. Video konferansla yapılacak görüşmeye işveren temsilcisi Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ev sahipliği yapacak.

Salı günü Kasım ayı konut satış istatistikleri de yayımlanacak.

Ağbal, "2021 Yılında Para ve Kur Politikası" tanıtım toplantısında sunum yapacak

Çarşamba günü Merkez Bankası "2021 Yılında Para ve Kur Politikası" tanıtım toplantısı düzenlenecek. Toplantıda Merkez Bankası Başkan Naci Ağbal sunum yapacak. 2021 yılında izlenecek politikaların piyasada yön belirleyici olması bekleniyor.

Cuma günü ise Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından kasım ayı kurulan, kapanan şirket istatistikleri açıklanacak.

Ayrıca Merkez Bankası Aralık ayı Beklenti Anketi'ni yayımlayacak.