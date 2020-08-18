Elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payı artıyor. İklim değişikliği konusunda çalışmalar yapan bağımsız düşünce kuruluşu Ember, bu yılın ilk 6 ayında rüzgar ve güneş enerjisinin küresel elektrik üretiminin yüzde 10'unu oluşturduğunu gösteren ağustos tarihli bir rapor yayımladı. Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle her ne kadar küresel elektrik talebi yüzde 3 civarında azalsa da ortaya çıkan sonuç böyle.

Ayrıca bu tablo, 5 yıl önce sadece yüzde 5 olan verilere kıyasla etkileyici bir sıçramayı işaret ediyor. Geçen yılın ilk yarısına göre ise yüzde 14’lük bir artış söz konusu.

Rapora göre, rüzgar ve güneş enerjisinden elektrik üretimi son 5 yıl içinde kömürün pazar payından yüzde 5’lik bir oranı da aldı.

Küresel kömür üretiminin düştüğünden daha önce bahsetmiştik.

Bu yıl kömürden elektrik üretiminde, 30 yıldan beri en büyük 6 aylık düşüş yaşandı. Dünyanın kömür filosu ilk kez bu yıl kapasitesinin yarısından daha azıyla çalıştı.

Rüzgar ve güneş enerjisinden elektrik üretiminde ülkelerin durumuna da bakalım.

[Grafik: TRT Haber / Bedra Nur Aygün]

Almanya’nın toplam elektrik üretiminde rüzgar ve güneş enerjisinin payı 2020’nin ocak-haziran ayları arasında yüzde 42 oldu. İngiltere için bu oran son yıllardaki atılımlarıyla yüzde 33. Türkiye de ilk 5’teki yerini yüzde 13 ile koruyor. Avrupa Birliği’nin (AB) oranı yüzde 21.

Dünyanın en güçlü ekonomileri olarak gösterilen ABD, Çin, Japonya, Hindistan gibi ülkelerde ise oranlar daha düşük.

Rüzgar ve güneş enerjisi ABD elektriğinin yüzde 12’sini, Çin, Hindistan ve Japonya'nın ise yüzde 10’unu oluşturuyor. Rusya’daki veriler ise yüzde 0,2 gibi bir hayli düşük oranlarda.