Haber Giriş: 17 Aralık 2020 Perşembe 12:29Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Macron koronavirüse yakalandı
[Fotoğraf: Reuters]
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un koronavirüs testi pozitif sonuçlandı.
Macron'un kendini karantinaya aldığı ve uzaktan çalışmayı sürdüreceği açıklandı.
Fransa Cumhurbaşkanı, toplantılarını video konferans yoluyla yapacak.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Emmanuel Macron Fransa Koronavirüs Son Dakika
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