Bakan Rabia, "Bu, ülkedeki en büyük aşılama kampanyası. COVID-19'a karşı aşı güvenlidir ancak zorunlu değil, isteğe bağlı olacaktır." dedi.

Sağlık Bakanlığı, aşı olmak isteyenlerin başvuruda bulunabileceği "Sağlığım" isimli bir uygulama paylaştı.

Dün, ülkeye BioNTech-Pfizer aşısının ilk sevkiyatının yapıldığı duyurulmuştu.

Aşılar ücretsiz olacak. Aşılama, yaş, kilo ve kronik hasta gruplarına göre 3 aşamada yapılacak.