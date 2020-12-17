Haber Giriş: 17 Aralık 2020 Perşembe 14:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran'da can kaybı 53 bini geçti
[Fotoğraf: AA]
İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 212 artarak 53 bin 95'e ulaştı.
Ülkede 7 bin 453 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 1 milyon 138 bin 530'a çıktı.
COVID-19'a yakalananlardan 5 bin 645'inin durumu ağır.
Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı ise 856 bin 513.
İran genelinde, salgın risk durumlarına göre, 12 ilçe "kırmızı", 288 ilçe "turuncu" ve 148 ilçe "sarı" bölge olarak belirlendi.
Etiketler: İran Koronavirüs
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