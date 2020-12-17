Haber Giriş: 17 Aralık 2020 Perşembe 14:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
AB'de koronavirüs aşılamaları 27 Aralık'ta başlayacak
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından "Aşılamalar 27, 28 ve 29 Aralık'ta AB genelinde başlayacak" paylaşımı yaptı.
AB ülkelerinde aşılamalara başlamak için AB'nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansının (EMA) Pfizer-BioNTech aşısına onay vermesi bekleniyor.
Daha önce onayın 29 Aralık'ta verileceği duyurulmuştu ancak Almanya gibi ülkelerin talebiyle EMA, süreci hızlandırarak onay toplantısının 21 Aralık'ta yapılacağını açıkladı.
AB Komisyonu tasdik edecek
EMA'nın onay vermesinin ardından AB Komisyonunun onayı tasdik etmesi gerekiyor. Bunun kısa sürede yapılacağı, ardından AB ülkelerinin tamamına aynı günde aşıların teslimatının başlayacağı belirtiliyor.
Teslimatın onaydan sonraki gün başlaması bekleniyor.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Aşısı Avrupa Birliği
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