Koronavirüs salgını 2020 yılına damga vurdu. Tüm sektörlerde yaşandığı gibi turizmi de olumsuz etkiledi.

Tüm dünyada seyahat kısıtlamaları sebebiyle turizm hareketliliği, tarihinin en düşük seviyesine indi. Ancak Türkiye, güvenli turizm sertifikasyonu sayesinde, bu dönemde sektörün en başarılı ülkeleri arasında yer aldı.

Dünya genelinde 500 milyon kişinin seyahat ettiği dönemde, Türkiye'ye de 14 milyonu aşkın turist geldi.

'1 milyar kişi tatile çıkamadı'

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, "2019 yılında pik yapan dünya turizmi yaklaşık 1,5 milyar turisti dünya genelinde gezdirebildi. Fakat 2020'ye geldiğimizde 10 Mart itibariyle bu hareket tamamen sıfırlandı ve 2-3 ay hiçbir hareket olmadı. Yaklaşık 1 milyar kişi seyahate çıkamadı. Geri kalan 500 milyon kişi de maskelerle, testlerle, kısıtlamalarla seyahat etti" dedi.

'Rezervasyonların önemli kısmı 2021'e ertelendi'

Turizmciler 2021 yılından ise umutlu...

Yavuz, 2020'deki var olan rezervasyonların önemli bir kısmının 2021'e ertelendiğini aktararak şunları paylaştı:

"Yaklaşık 1 yıldır sınırlanan veya kısıtlanan bir turizm hareketliliği var. Bu, insanlarda psikolojik olarak bir an önce seyahat etme ve bir yerlere gitme arzusu da uyandırmış olabilir."

Turizmciler 2021 yılında, 2019 turizm rakamlarının yüzde 70'ine ulaşılabileceğini tahmin ediyor.