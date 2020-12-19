Haber Giriş: 19 Aralık 2020 Cumartesi 04:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trump Çinli firmaları borsadan çıkarabilecek yasayı onayladı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
ABD Başkanı Donald Trump, Çinli şirketleri, denetim standartlarına uymamaları halinde ABD borsalarından çıkarabilecek yasa tasarısını imzaladı.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın, "Yabancı Şirketler Sorumluluk Yasası'nı" imzaladığı belirtildi.
Söz konusu yasa, yabancı şirketlerin, ABD Kamu Muhasebesi Gözetim Kurumu'nun denetimlerine art arda 3 yıl uymamaları halinde Amerikan borsalarında listelenmesini engelliyor.
Çinli şirketleri hedef aldığı belirtilen yasanın, Alibaba, Baidu, Pinduoduo ve PetroChina gibi firmaları etkileyebileceği kaydediliyor.
Ayrıca yasa, kamu şirketlerinin yabancı bir hükümetin kontrolünde olup olmadıklarını açıklamalarını gerektiriyor.
Etiketler: ABD Donald Trump ABD-Çin İlişkileri
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