Haber Giriş: 19 Aralık 2020 Cumartesi 03:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mali'de COVID-19 nedeniyle 10 günlük OHAL ilan edildi
[Harita: TRT Haber]
Mali'de artan yeni tip koronavirüs (COVID-19) vakaları nedeniyle 10 günlük olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Ülkede, okullar ve restoranlar da kapatıldı.
Hükümet Sözcüsü Hamadoun Toureh, yaptığı basın açıklamasıyla, COVID-19 salgınına ilişkin alınan yeni önlemleri açıkladı.
Buna göre, artan vakalar nedeniyle 10 günlük OHAL ilan edildi. Bu kapsamda eğitime 10 Ocak'a kadar ara verildi.
Restoran ve eğlence yerleriyle bazı pazar yerleri de yine 10 Ocak'a kadar kapalı kalacak.
Mali'de aralık itibarıyla günlük yaklaşık 150 vaka kayıtlara geçiyor.
Yaklaşık 20 milyon nüfuslu ülkede, salgının başından bu yana 6 bin 49 vaka tespit edildi, virüs nedeniyle 211 kişi yaşamını yitirdi.
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