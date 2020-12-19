Hükümet Sözcüsü Hamadoun Toureh, yaptığı basın açıklamasıyla, COVID-19 salgınına ilişkin alınan yeni önlemleri açıkladı.

Buna göre, artan vakalar nedeniyle 10 günlük OHAL ilan edildi. Bu kapsamda eğitime 10 Ocak'a kadar ara verildi.

Restoran ve eğlence yerleriyle bazı pazar yerleri de yine 10 Ocak'a kadar kapalı kalacak.

Mali'de aralık itibarıyla günlük yaklaşık 150 vaka kayıtlara geçiyor.

Yaklaşık 20 milyon nüfuslu ülkede, salgının başından bu yana 6 bin 49 vaka tespit edildi, virüs nedeniyle 211 kişi yaşamını yitirdi.